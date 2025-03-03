Göztepe galibiyeti uzatmalarda kaçırdı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Reeder Samsunspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Matsuki’nin şık pasında topla buluşan Tijanic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayakla vuruşunu yapan Tijanic’in şutu az farkla auta çıktı.
45+5. dakikada Göztepe atağında pası alan Nielsen'in sağ kanattan yaptığı ortada Miroshi'nin dokunuşuyla top ağlarla buluştu. 1-0
51. dakikada Samsunspor’un orta sahada kaybettiği topu Dennis kazandı. Ceza sahasına gönderilen topta Samsunspor defansında Van Drongelen topu kaleciye bırakmak isterken topu kapan Juan, kaleci Okan’ı da geçerek boş kaleye topu göndererdi. 2-0
67. dakikada Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Schindler’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
90+3’te Samsunspor’un taç atışında topu alan Bole’nin sol kanattan ortasında Van Drongelen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2