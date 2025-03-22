Göztepe gelecek sezon için çalışıyor

Kaynak: DHA
Göztepe gelecek sezon için çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. İzmir ekibi 2 oyuncusu takımda tutmak için kolları sıvadı.

Süper Lig'de bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek isteyen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Göztepe, gelecek senenin çalışmalarına başladı. Geçen ay Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Sarı-kırmızılı yönetim 2 oyuncuyla yola devam etmek için kolları sıvadı.

Göztepe'nin çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ve golcü Juan'ı kadroda tutmayı planladığı belirtildi. Yaz döneminde Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Solet'in satın alma opsiyonunu kullanacak kurmaylar, Southampton'dan kiralanan Juan'ı da 1 yıl daha Göztepe'de oynatmayı düşündüğü ifade edildi.

Sakatlık geçirene kadar Göz-Göz orta sahasının adeta dinamosu haline gelen Orta Afrikalı 23 yaşındaki Solet, 11 maça çıktı. Toplam 759 dakika süre alan Solet, 2 gol ve 1 asist yaptı. Oyuncu son olarak deplasmanda oynanan Beşiktaş mücadelesinde forma giydi ve o maçta sakatlık geçirdi. Ameliyat olan Solet bu sezonu kapattı.

Göztepe'nin futbolunu yöneten Sport Republic şirketinin sahibi olduğu İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton da yaz dönemi Juan'ı Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer etti. Ardından Göztepe'ye kiralanan 23 yaşındaki golcü Süper Lig'de 23 maça çıktı. 7 gol atıp 3 de asist yapan Juan sakatlığı dışında istikrarlı bir performans ortaya koydu.

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