Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanında önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona büyük bir beklenti ve hedeflerle başladıklarını söyleyen Stoilov, Süper Lig'in ilk 8 haftasında hak ettikleri puanları ve sonuçları aldıklarını dile getirdi.

"BAZI POZİSYONLARDA REBAKETİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bulgar teknik adam, takımda çok fazla geliştirilmesi gereken nokta olduğunu, ancak savunmada geçen seneye göre daha kompakt bir takım olduklarını, iyi işler ortaya koyduklarını vurguladı.

Hücum hattında çok fazla gol kaçırdıklarını dile getiren Stanimir Stoilov, "Takımda bazı pozisyonlarda, özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Bunun için yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalı ve orada gerekli dokunuşları takıma yapmalıyız" dedi.

"6-1'LİK MAÇ BENİ ÜZDÜ"

Bulgaristan'da Göztepe'nin çok iyi tanındığını aktaran Stoilov, Türkiye-Bulgaristan milli takımları arasında oynanan maçtaki 6-1'lik skorun kendisini üzdüğünü, Türk milli takımının çok daha iyi ve kaliteli bir milli takım olduğunu söyledi.

"BU HAYALE ULAŞABİLİRİZ"

Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirten Stoilov, "Eksiklerimiz var, bunun farkındayız. Muhteşem stadımızda ve taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz" diyen Stanimir Stoilov, "Bir kulüp eğer 2-3 yıl çok iyi bir şekilde çalışırsa takım kesinlikle başarıya ulaşacaktır. Umarım bu yıl bu hedefe ulaşırız. Er ya da geç zaten bu olacak. Biz bu şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam edersek, bu genç ve dinamik, istekli takımımızla ve muhteşem taraftarlarımızla beraber Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Corendon Alanyaspor deplasmanına gideceklerini anımsatan Stoilov, bu maçın zor bir karşılaşma olacağını, hemen ardından da Galatasaray maçını düşünmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.