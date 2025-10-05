Göztepe gümbür gümbür! Başakşehir'i dibe ittiler

Göztepe gümbür gümbür! Başakşehir'i dibe ittiler

Süper Lig'in yenilgisiz ekiplerinden Göztepe, kendi sahasında Başakşehir'i 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Nuri Şahin'in çalıştırdığı İstanbul ekibiyse bu yenilgiyle 6 puanda kaldı ve 13. sırada.

Süper Lig’in 8. haftasında evinde RAMS Başakşehir FK ile karşı karşıya gelen Göztepe maçı 1-0 kazanarak milli araya namağlup üçüncü sırada girdi. Maça iyi başlayan Başakşehir oldu. 17’de kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Göztepe kalecisi Lis yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

JUAN PENALTIYI KAÇIRDI HARİKA GOL ATTI

23’te Göztepe VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. 26'da penaltıyı kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

Penaltıyı değerlendiremeyen Juan, 43’te harika bir gole imza attı.Savunmadan Godoi’nin uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan futbolcu, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Brezilyalının uzun mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İkinci yarıda Başakşehir'in beraberliği yakalamak için baskısı Göztepe'nin ise kontratakları vardı. 62’de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti. 79’da hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından Sabra'nın şutunda kaleci Muhammed'in meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Göztepe 1-0'lık skorla sahadan üç puanla ayrıldı. Göztepe'de ikinci yarının başında sarı kartla cezalandırılan Anthony Dennis, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Nijeryalı futbolcu, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

8. hafta sonunda 4. galibiyetini alan Göztepe 16 puan toplayarak üçüncü sıraya yerleşti. İzmir ekibi yenilgisiz durumda. Başakşehir ise üçüncü kez sahadan yenik ayrıldı. mağlubiyetini elde etti. İstanbul ekibi 6 puanda 13. sırada kaldı.

