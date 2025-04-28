Göztepe haftalar sonra Başakşehir önünde kazandı

Trendyol Süper Lig'de 33.haftanın kapanış mücadelesinde Göztepe, kendi sahasında Rams Başakşehir'i Furkan, Kubilay, Ahmed İldiz ve Emersonn'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Keny attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

25. dakikada Romulo’nun ceza sahası ön çizgisi sol çaprazından çevirdiği topu Koray Günter, penaltı noktası yakınında kafayla indirdi. Savunmadan seken topu alan Furkan Bayır, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı yerden vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaparken top yandan az farkla auta çıktı.

42. dakikada Romulo’nun sol kanattan gönderdiği pasın ardından topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, sol çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kaleci Muhammed’in ayaklarının arasından ağlara gönderdi. 2-0

65. dakikada Tijanic’in sağ kanattan ortasında, Ahmed Ildız ceza sahası yayından yaptığı vuruşla topu uzak köşeye gönderip ağlarla buluşturdu. 3-0

75. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Keny’in kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-3

86. Romulo’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kurtardı, dönen topu tekrar alan Romulo’nun pası savunmaya çarptı. Arka direkte topu önünde bulan Emersonn, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 4-1