Göztepe hakeme tepki yağdırdı. Sosyal medya ayağa kalktı

Süper Lig'in 18'inci haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe, hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Özellikle Galatasaray lehine çalınan penaltının çok kolay verildiği görüşünde birleşen sarı-kırmızılılar, 85'inci dakikada ise Juan'ın ortasında Lucas Torreira'nın topa ceza sahasında elle müdahale ettiğini ancak hakem Alper Akarsu'nun pozisyonu görmezden geldiğini dile getirdi. Sosyal medyada hakem kararlarına sert tepki gösteren Göztepeliler, VAR'ın da penaltı pozisyonlarını incelemediğini savundu.

HAKEMLİ GÖNDERME

Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından Galatasaray ve hakem Alper Akarsu'ya göndermelerde bulundu. Karşılaşmadan 1 gün önce Göztepe'nin Galatasaray deplasmanına giden sarı-kırmızılı takım için yayınladığı uzaylılar temalı, "Bir başka dünyadan... Peki, gelenler kim?" başlıklı videoya maçın ardından Galatasaray, "İstanbul güvende, rahat olun" yazılı, futbolcuların uzay gemilerine el salladığı yapay fotoğrafla cevap verdi. Göztepe ise üç Galatasaraylı oyuncunun uzay aracına el salladığı görüntüye hakem Alper Akarsu'yu da ekleyip, "1 kişi eksik kalmış" yazısını paylaştı.