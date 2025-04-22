Göztepe ilk transferi yaptı: Resmen duyurdular

Kaynak: DHA
Göztepe ilk transferi yaptı: Resmen duyurdular

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe transferde ilk imzayı açıkladı. İzmir ekibi, Fransız oyuncu Amelie Rotar ile sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Papara Göztepe dış transferde ilk imzayı Fransız smaçör Amelie Rotar'a attırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Amelie Rotar ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak CSM Volei Alba Blaj takımında forma giyen Amelie, SMI Roma Volley, France Avenir 2024, Pays d'Aix Venelles, Beziers Volley, Neptunes de Nantes ve Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. Amelie, yakın dönemde CEV Kupası 2025 yarı finalinde ve 2025 Romanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Amelie" ifadelerine yer verildi.

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