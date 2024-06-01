Göztepe imzayı attırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe imzayı attırdı

Göztepe'den sezonun ilk transferi geldi.

Trendyol 1. Lig’i 2. Sırada bitirerek Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Göztepe’de transfer harekatı hız kazandı.

İzmir ekibi son olarak AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'yı transfer ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Brezilyalı sol bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe transfere dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Djalma Antônio da Silva Filho ile 2024/2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.

Son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'nın, Güney Kıbrıs kariyerinde AEL Limassol ile 74, Brezilya kariyerinde Operário Ferroviário EC ile 41, AD Confiança ile 40 ve Esporte Clube Bahia 21 maçı bulunuyor”

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