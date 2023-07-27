Göztepe İtalya'da siftah yaptı

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bulunduğu İtalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçını kazandı.

İtalya Seri D takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 66'ncı dakikada penaltıdan Mamah attı.



Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, özel maçta Arda Özçimen - Uğur Kaan Yıldız, Erkam Kömür, Lukas Erhan Gottwalt, Taha Altıkardeş, Yunus Emre Gedik, Chidindu Lucky, Furkan Malak, Tuğbey Akgün, Kubilay Kanatsızkuş, Marko Kvasina ilk 11'ini sahaya sürdü.

İtalya'da 2 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak Göztepe 2 özel maç daha oynayacak. (DHA)