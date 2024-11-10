Göztepe: İzmir futbolunun göz bebeği

Göztepe futbol takımı, İzmir merkezli Göztepe SK’nın Süper Lig’de mücadele eden köklü bir temsilcisidir. Kuruluşu, 14 Haziran 1925’te Altay Spor Kulübü ile yaşanan bir anlaşmazlığın ardından gerçekleşmiştir. Altaylı Nebil ve Vedat kardeşler ile Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati ve Nusret Bey’in girişimleriyle kurulan Göztepe, o dönemdeki İzmir Valisi Kazım Dirik’in fahri başkanlığında yapılan ilk kongrede resmiyet kazandı. İlk idari heyetinde Fehmi Simsaroğlu başkanlık yaparken, Turan Dirik, Aziz Bey ve Mustafa Bey gibi isimler yer aldı. Bu güçlü başlangıç, Göztepe’yi kısa sürede İzmir’in spor alanında etkili bir temsilcisi haline getirdi.

Göztepe’nin Yükselişi ve Başarıları

1937-1939 yılları arasında İzmirspor ve Egespor ile birleşerek Doğanspor adı altında faaliyet gösteren kulüp, bu dönemin ardından yeniden Göztepe adını aldı. 1950’de Türkiye Futbol Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk, Göztepe’yi Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden biri haline getirdi. 1968 ve 1969 yıllarında Türkiye Kupası’nı kazanarak kupalarına yenilerini ekledi. Uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 29 sezon Süper Lig’de yer aldı ve 1. Lig’de de 3 kez şampiyonluk elde etti.

İzmir Derbileri ve Rekorlar

Göztepe’nin Karşıyaka ile oynadığı derbi maçlar, İzmir’in spor tarihine damga vurdu. Özellikle 1981 yılında İzmir Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve 2. Lig seyirci rekorunu kıran karşılaşma, bu rekabetin en unutulmaz anlarından biridir. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren bu maç, Göztepe-Karşıyaka derbisinin Türk futbolundaki önemini gözler önüne serdi.

2000’li Yıllarda Düşüş ve Yeniden Doğuş

2002-2003 sezonunda Süper Lig’den düşen Göztepe, hızla amatör lige kadar geriledi. 2007-2008 sezonunda play-off finalinde İstanbul temsilcisi Ayazağaspor’a penaltılarla kaybetmesi, 3. Lig’e çıkma şansını yitirmesine neden oldu. Ancak, 2008 yılında Aliağaspor’un yarışma haklarını devralarak yeniden profesyonel liglere dönen Göztepe, kısa sürede 2. Lig’e yükseldi. 2010-2011 sezonunda ise 1. Lig’e çıkmayı başardı.

Altay Spor Kulübü: İzmir futbolunun ulu çınarı

Göztepe’nin Yeni Dönemi: Mehmet Sepil ve Sport Republic

2014 yılında iş insanı Mehmet Sepil, kulübü devralarak önemli bir dönemece taşıdı. Bu süreçte altyapı yatırımlarına önem veren Sepil, 2014 yılında Adnan Süvari Tesisleri’ni hizmete açtı. 2020 yılında Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışıyla birlikte kulüp, modern bir stadyuma kavuştu. 2022 yılında ise Sport Republic şirketi, kulübün %70 hissesini satın alarak yönetimde önemli bir değişiklik yarattı. Bu satın almayla Rasmus Ankersen, Türkiye’deki ilk yabancı kulüp başkanı oldu. Bu yatırım, Göztepe’nin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yeni bir döneme adım atmasını sağladı.

Avrupa Arenasında Göztepe

1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale yükselerek Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Göztepe, bu dönemde Avrupa’daki ilk Türk temsilcilerinden biri olarak adını duyurdu. Ardından 1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda Lüksemburg ve Cardiff City takımlarını eleyen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde AS Roma’ya elendi. Bu başarıları, Göztepe’yi Türk futbolunun Avrupa sahalarındaki öncü kulüplerinden biri haline getirdi.

Göztepe, Avrupa kupalarında toplam 30 resmi maç yaparak 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 36 gol atan takım, 49 golü de kendi kalesinde gördü.