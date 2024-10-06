Göztepe kazanmaya devam ediyor

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 iç saha maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alarak taraftarının önünde yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 8. hafta mücadelesinde Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmayı başardı.

İzmir ekibinin gollerini Romulo, Isaac Solet ve Datro Fofana kaydederken, konuk ekip Sivasspor'un gollerini ise Uğur Çiftçi ve Queensy Menig attı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken taraftarının önündeki kaybetmeme serisini de devam ettiriyor. 2024-2025 sezonunda iç sahada 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 3 galibiyet 1 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı. İzmir ekibi, bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor.