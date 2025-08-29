Göztepe, Konyaspor 'Deniz'ini geçemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'nin Konyaspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE 1 KONYASPOR 1

15. dakikada Konyaspor atağında, Ndao'nun sağ kanattan getirip ceza sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında defanstan seken top, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesinde meşin yuvarlak, direğin yanından kornere gitti.

31. dakikada Umut Nayir, topu kafayla Aleksici'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

40. dakikada Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan, uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş, soluna uzanarak çıkardı.

50. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Cherni'nin kullandığı korner atışında topla altı pasta buluşan Dennis'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

59. dakikadaOlaitan'ın ceza sahası sağından altı pasa gönderdiği topla buluşan Janderson'un vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

66. dakikada Göztepe atağında Janderson'un sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, topu altı pas içerisine çeldi. Juan'ın yakın mesafeden şutunda yine kaleci Deniz Ertaş, topu çıkardı.

71. dakikada topla ceza sahası sağ önünde buluşan Juan'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu güçlüklü kornere gönderdi.

85. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ önünde topla buluşan Tunahan Taşçı, rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.