Göztepe Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yollarını ayırdı

Göztepe'den yapılan açıklamada Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki

2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.