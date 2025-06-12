Göztepe Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yollarını ayırdı

Göztepe'den yapılan açıklamada Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA
Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki
2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki!????❤️— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 12, 2025
2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder,… pic.twitter.com/MIxN2LChfq