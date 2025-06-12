Göztepe Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yollarını ayırdı

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Göztepe Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki'nin takıma veda ettiğini açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki

2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki’ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

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