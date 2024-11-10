Göztepe maçı 2 dakikada aldı

Süper Lig'de Göztepe iç sahada Konyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle yenip evinde üst üste 5'inci galibiyetini aldı. Gürsel Aksel Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan mücadelede ev sahibinin gollerini 90+8'inci dakikada penaltıdan Romulo ve 90+10'da Matsuki attı. Evinde son 3 maçını uzatmada kazanan Göz-Göz bu skorla milli araya 18 puanla girdi. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılına denk gelen 10 Kasım'da oynanan maç öncesi hakemler ve her iki takım futbolcuları sahaya birlikte taşıdıkları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Müsabakanda önce saygı duruşunda bulunuldu. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet seremonide siyah Atatürk tişörtleri giydi. Konyaspor da karşılaşma öncesi ısınmaya Göztepe gibi siyah tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi statta Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Reklam panolarında ve skor ekranında Atatürk'ün fotoğrafları ve "Saygı ve özlemle" yazısı yayınlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tribünde, "Fikirler ölmez" yazılı pankart açtı.