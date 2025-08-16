Göztepe maçı öncesi Ali Koç'tan manidar hareket!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçı öncesi Gürsel Aksel Stadyumu'na taraftar otobüsünde gitti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bugün saat 21:30'de oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Gürsel Aksel Stadyumu'na deplasman tribününde maçı takip edecek olan sarı lacivertli taraftarların otobüsünde gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!" ifadeleri kullanıldı.

Ali Koç'un bu hareketinin geçen sezon İzmir'de oynanan maçtaki yaşananlara yönelik bir mesaj verme amacı taşıdığı belirtiliyor.

NE YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere; 17 Ağustos 2024'te İzmir'de iki takım arasında oynan maçın devre arasında polislerle Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan tartışmayı engelleme iddiasıyla talimatlara aykırı şekilde sahaya inen Ali Koç bu hareketiyle Göztepe taraftarlarının tepkisini çekmişti.

