Göztepe öne geçtiği maçlarda skoru koruyamıyor

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Göztepe, bu periyotta öne geçtiği karşılaşmaları kazanamadı. Göztepe 4 müsabakada üstünlüğü ele almasına rağmen yediği gollerle ya mağlup oldu ya da beraberlikle sahadan ayrıldı

İlk olarak İstanbul'da Fenerbahçe'nin rakibi olan Göztepe, 25'inci dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devreyi de bu skorla tamamlayan sarı-kırmızılılar daha sonra art arda goller yedi ve maçı 3-2 kaybetti. Göztepe evinde 2-2 berabere kaldığı Samsunspor maçında da 2-0'lık avantajı yakaladı.

Samsunspor önce 67'nci dakikada farkı 1'e indirdi, 90+3'üncü dakikada da beraberliği yakaladı. Göztepe, Sivasspor deplasmanında da aynı kaderi yaşadı. Maçın 33'üncü dakikasında Japon orta saha Matsuki'nin golüyle 1-0'ı bulan Göztepe ilk yarıyı önde bitirmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Son Trabzon deplasmanında 31'inci dakikada Romulo'nun penaltı golüyle 1-0'lık skoru yakalayan Göztepe, 1 dakika dolmadan topu ağlarında gördü. Öne geçtiği 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göztepe, Avrupa yolunda da yaralandı.