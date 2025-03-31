Göztepe öne geçtiği maçlarda skoru koruyamıyor

Kaynak: DHA
Göztepe öne geçtiği maçlarda skoru koruyamıyor

Süper Lig’de son olarak Trabzonspor ile berabere kalan Göztepe’de işler yolunda gitmiyor. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan İzmir ekibi 4 maçta ise öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Göztepe, bu periyotta öne geçtiği karşılaşmaları kazanamadı. Göztepe 4 müsabakada üstünlüğü ele almasına rağmen yediği gollerle ya mağlup oldu ya da beraberlikle sahadan ayrıldı

İlk olarak İstanbul'da Fenerbahçe'nin rakibi olan Göztepe, 25'inci dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devreyi de bu skorla tamamlayan sarı-kırmızılılar daha sonra art arda goller yedi ve maçı 3-2 kaybetti. Göztepe evinde 2-2 berabere kaldığı Samsunspor maçında da 2-0'lık avantajı yakaladı.

Samsunspor önce 67'nci dakikada farkı 1'e indirdi, 90+3'üncü dakikada da beraberliği yakaladı. Göztepe, Sivasspor deplasmanında da aynı kaderi yaşadı. Maçın 33'üncü dakikasında Japon orta saha Matsuki'nin golüyle 1-0'ı bulan Göztepe ilk yarıyı önde bitirmesine rağmen sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Son Trabzon deplasmanında 31'inci dakikada Romulo'nun penaltı golüyle 1-0'lık skoru yakalayan Göztepe, 1 dakika dolmadan topu ağlarında gördü. Öne geçtiği 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alan Göztepe, Avrupa yolunda da yaralandı.

Son Haberler
10 yıl sonra AKP'den ilk ziyaret!
10 yıl sonra AKP'den ilk ziyaret!
10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı
10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı
Yozgatlı ayakkabı tamircisinin isyanı: Bir meslek daha yok oluyor
Yozgatlı ayakkabı tamircisinin isyanı: Bir meslek daha yok oluyor
Bakanlık harekete geçti, 5 buçuk milyon TL ceza kesildi! Toplamda 40 gıda işletmesi
Bakanlık harekete geçti, 5 buçuk milyon TL ceza kesildi! Toplamda 40 gıda işletmesi
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde goller yabancılardan geldi
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde goller yabancılardan geldi