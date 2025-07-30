Göztepe oyun markasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı

Göztepe Spor Kulübü, Türkiye’nin en popüler dijital oyunlarından biri olan 101 Okey Plus ile 2025-2026 sezonunu kapsayan ana sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Lansman, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe CEO’su Kerem Ertan ve Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç’un katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında 101 Okey Plus, Göztepe Futbol A Takımı'nın forma ve antrenman kitlerinin göğüs bölgesinde yer alacak. Ayrıca kulüp ile taraftar etkileşimini artırmak amacıyla sezon boyunca çeşitli dijital kampanyalar hayata geçirilecek.

"MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

CEO Kerem Ertan törende yaptığı açıklamada, “Geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan ve dijital dünyada Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan 101 Okey Plus ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Göztepe’nin büyüyen marka değerine katkı sağlayacak bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"GURUR VERİCİ"

Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç ise, “101 Okey Plus’ı Göztepe gibi köklü bir camia ile aynı sahaya taşıyor olmak bizim için gurur verici. Bu sponsorluğu, oyun topluluğumuzun enerjisini, yaratıcılığını ve bir arada olma kültürünü sahaya yansıtmanın bir yolu olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.