Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmaya hakemler ve iki takımın oyuncuları, 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' pankartıyla çıktı.

ilk yarıda iki takım da çok etkili olamadı. 39'da gelişen Kasımpaşa atağında Winck'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Dönen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı. İki takımın da pozisyon bulamadığı ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya İzmir takımı fırtına gibi başladı. 52'de Arda Okan Kurtulan'ın sağdan kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa savunmasında seken top, Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Juan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı sert vuruşla ağları sarstı. Kasımpaşa golün şokunu atlatamadan bir kez daha topu filelerinde gördü. 55'te orta sahada Baldursson'un hatası sonucunda topun sahibi olan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Juan'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasına girip kaleci Gianniotis'i çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi.

76'da Göztepe üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayının önünde Szalai'nin hatası sonucunda topu kapan Janderson, bekletmeden Olaitan'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta, kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla İzmir ekibi, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçta sahadan 5. kez galibiyetle ayrıldı. Puanını 22 yapan Göztepe maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. 10 puanlı Kasımpaşa ise 15. sırada bulunuyor.