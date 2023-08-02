Göztepe rakibini gole boğdu

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, son hazırlık maçında AC Virtus Bolzano ile karşılaştı.

KAYNAK: DHA
Göztepe rakibini gole boğdu

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 1'inci Lig ekibi Göztepe, İtalya kampında oynadığı son hazırlık maçında AC Virtus Bolzano'yu 7-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan maçta İtalya Serie D temsilcisi rakibi karşısına Lis - Uğur Kaan, Erkam, Lukas Erhan, Ümit Akdağ, Yunus Emre, Anthony Dennis, Furkan Malak, Diallo, Junior Loue, Kvasina ilk 11'iyle çıktı.

Göztepe'nin gollerini 54'üncü dakikada Loue, 60'ıncı dakikada Furkan, 63'üncü dakikada Diouf, 68'inci dakikada penaltıdan Palmer, 72'nci dakkada Ngalina, 80'inci dakikada Tijanic ve 89'uncu dakikada Taha attı.

Bu karşılaşmayla İtalya kampını tamamlayan Göztepe, kampta alt liglerden rakiplerle karşılaşıp daha önce FC Legnago Salus'u 1-0 yenerek, U.S. Cremonese ile 1-1 berabere kalmıştı. (DHA)

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