Göztepe resmi imzayı attırdı! Bir Brezilyalı daha

Kaynak: DHA
Göztepe resmi imzayı attırdı! Bir Brezilyalı daha

Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira, Süper Lig'in dişli ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın imzasını resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ülkesinde Atletico Goainense forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attırdı.

Kulüpten, "1995 doğumlu defans oyuncusu Ruan Gregório Teixeira ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Ruan Gregorio Teixeira! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Teixeria, Göztepe'nin mevcut kadrosundaki 8'inci Brezilyalı futbolcu oldu.

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