Göztepe Romulo'nun alternatifini buldu: Brezilya'dan geliyor

Kaynak: DHA
Göztepe Romulo'nun alternatifini buldu: Brezilya'dan geliyor

Brezilyalı forveti Romulo'yu 20 milyon euronun üzerinde bir bonservisle yurt dışında göndermeye hazırlanan Göztepe, alternatifini yine Brezilya'dan buldu.

Süper Lig'de transfer sezonunda şu ana kadar Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan ve Brezilya Seri B ekibi Operario'un 32 yaşındaki stoperi Allan Godoi ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe iki futbolcuya daha resmi sözleşme imzalatacak.

Sarı-kırmızılılar yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı.

İki Brezilyalı oyuncunun bu hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği, aksi bir durum yaşanmaması halinde Rhaldney ve Janderson'la sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Ayrıca yönetim Ürdün'ün Al-Wehdat SC takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra transferinde de sona yaklaştı. Ürdünlü golcü ve kulübü ile el sıkışan kurmayların en yakın zamanda bu transferi de resmiyete dökeceği ifade edildi.

Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 milyon euro ve üzerinde rekor bonservis bedeliyle yurt dışına göndermeye hazırlanan kurmaylar, bu oyuncudan gelecek bedelle transferleri sürdürecek.

Öte yandan Göztepe'nin altyapı patentli kalecisi Arda Özçimen'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arda'nın 1'inci Lig temsilcilerinden Bandırmaspor'la görüştüğü ileri sürüldü.

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