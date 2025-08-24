Göztepe Romulo'yu aramıyor! Janderson'dan benzersiz performans

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 haftalık performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 7 puan toplamayı başardı. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.

Sezona hücum hattında önemli bir değişiklikle başlayan İzmir ekibi, Romulo'yu 25 milyon Euro karşılığında Leipzig'e sattı. Bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, yine Brezilyalı olan 26 yaşındaki Janderson'u kadrosuna dahil etti. Forvet oyuncusu, ilk 3 maçta sergilediği etkili performansla Romulo'nun yokluğunu adeta unutturmayı başardı.

3 MAÇTA 3 GOLLÜK KATKI VERDİ

İlk resmi maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Janderson, sergilediği performansın yanı sıra Bokele'nin attığı golde de asist yaparak hem gole doğrudan katkı verdi hem de taraftarından tam not aldı. İkinci hafta oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe maçında sahneye çıkamayan 26 yaşındaki oyuncu, üçüncü hafta ise adeta boş geçtiği haftanın acısını çıkardı.

2-0 kazanılan Karagümrük karşısında 1 gol, 1 asist üreten Brezilyalı oyuncu, galibiyette büyük rol oynadı. Böylece ilk 3 resmi maçında 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Janderson, sarı-kırmızılılara şimdiden Romulo'nun yokluğunu hissettirmiyor.

