Göztepe stadyumunu büyütüyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, stadyumuna yatırım yapmaya devam ediyor. İzmir ekibi, bu yazda da yaptığı tadilat ile stadyumun kapasitesini toplamda 23.376'ya çıkardı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Türkiye'nin en modern stadyumlarından Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi bu sezon başında bir kez daha artırıldı. Göztepe'nin kalbindeki kulübün Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine temelleri 2017'de yılında atılarak 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nın toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 4,5 senede 20 bin 756'dan 23 bin 376'ya çıkarıldı. Bu yaz başında gerçekleştirilen tadilat sonucu doğu, kuzey, güney ve misafir tribünlerine ekstra koltuk montajı yapıldı.

GÖZTEPE STADYUMA 2.620 KOLTUK DAHA MONTE ETTİ

Kale arkaları ve maraton tribünlerin üst kısmına yapılan portatif tribün eklemeleriyle kapasite arttı. Göztepe'nin her maçında tamamen dolan, kombine ve biletlerin kapışıldığı Gürsel Aksel Stadı'na toplamda 2 bin 620 adet koltuk daha monte edildi. Ayrıca Göztepe'nin VIP tribünü de genişletilirken, geçen sene ise stada ekstra loca takviyesi gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa'nın en modern spor tesislerinden biri olan Gürsel Aksel Stadı, artırılmış kapasitesiyle geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında görücüye çıktı. Futbolseverlerin tamamen doldurduğu Gürsel Aksel Stadı, ambiyansı ve atmosferiyle adeta futbol mabedine dönüştü.

