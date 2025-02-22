Göztepe Stoilov ile "devam" dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe Stoilov ile "devam" dedi

Göztepe, Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık.

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