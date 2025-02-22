Göztepe Stoilov ile "devam" dedi

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.
GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA
Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık.
Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 22, 2025
Stanimir Stoilov has signed a new contract to commit his future to our yellow-red colors until the end of 2026/27 season with an option to extend one more year.… pic.twitter.com/FO129zmmEP