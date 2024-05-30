Göztepe taraftarını yıkan haber açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe taraftarını yıkan haber açıklandı

Göztepe'de 5 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’de 2. Olarak Süper Lig’e yükselen Göztepe’de yaprak dökümü yaşandı.

5 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

İzmir ekibi Fıratcan Üzüm ve kiralık olarak forma giyen 4 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan ayrılıklara dair yapılan açıklamada, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız.

2023-2024 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TARAFTARLAR YIKILDI

Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan futbolcuların art arda ayrılışı taraftarda üzüntüye neden oldu

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