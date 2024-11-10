Göztepe taraftarları Atatürk’ü böyle andı: Fikirler ölmez

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe taraftarları Atatürk’ü böyle andı: Fikirler ölmez

Süper Lig’de Konyaspor’u ağırlayan Göztepe, Atatürk’ün vefatının yıldönümünde özel bir pankartla sahaya çıktı. Göztepeli taraftarlar ise kale arkasında Ulu Önder için hazırladıkları pankartı açtı.

Süper Lig’in 12. Haftasında Göztepe kendi sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın başında İzmir ekibi, Atatürk’ün vefatının yıldönümü için hazırlanan pankart ile sahaya çıktı. Pankartta “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar kale arkasından Atatürk için hazırladıkları pankartı açtı. “Fikirler ölmez” ifadeleri yer aldı.

Göztepeli taraftarlar maç öncesinde Levent Yüksel’in çok sevilen “Med Cezir” adlı şarkısını hep birlikte söylerken stattaki skorboardda Atatürk’ün fotoğrafları gösterildi.

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