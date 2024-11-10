Göztepe taraftarları Atatürk’ü böyle andı: Fikirler ölmez

Süper Lig’in 12. Haftasında Göztepe kendi sahasında Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın başında İzmir ekibi, Atatürk’ün vefatının yıldönümü için hazırlanan pankart ile sahaya çıktı. Pankartta “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar kale arkasından Atatürk için hazırladıkları pankartı açtı. “Fikirler ölmez” ifadeleri yer aldı.

♾ Göztepe tribünlerinden 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'ne özel “Fikirler Ölmez” pankartı ve beraberinde Med Cezir performansı. #GÖZvKNY pic.twitter.com/ZbQzHd0AM1 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 10, 2024

Göztepeli taraftarlar maç öncesinde Levent Yüksel’in çok sevilen “Med Cezir” adlı şarkısını hep birlikte söylerken stattaki skorboardda Atatürk’ün fotoğrafları gösterildi.