Göztepe tarihi rekoru kırıyor! Anlaşma tamam

Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Romulo rekor bir bonservis bedeline transfer olmaya çok yakın.

SKY SPORT: LEIPZIG ROMULO İLE ANLAŞTI

Almanya basınından Sky Sport’un haberine göre; RB Leipzig, Göztepe forması giyen Brezilyalı forvet Romulo ile sözlü anlaşma sağladı. 2028’e kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu için süreç devam ediyor.

GÖZTEPE’DEN TARİHİ SATIŞ

İzmir ekibi, Romulo için 25-30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakam gerçekleşirse, bir Anadolu kulübünün Avrupa’ya yaptığı en yüksek bedelli satış olarak tarihe geçecek. Leipzig ise 20 milyon Euro bandında bir ödeme planı oluşturmak istiyor.

LEIPZIG’DE FORVET YOĞUNLUĞU

Leipzig cephesinde transferin önündeki en büyük engel, forvet hattındaki yoğunluk. Andre Silva ve Timo Werner ayrılığa en yakın isimler arasında yer alırken Benjamin Sesko’nun geleceği de belirsiz. Bu oyuncuların durumuna göre Romulo transferinde resmi adım atılacak.

İNGİLTERE’DEN DE TALİP VAR

Ayrıca Romulo’ya İngiltere’den de talipler var. Ada’dan birkaç kulüp, transfer için Leipzig’in hamlesini yakından izliyor.