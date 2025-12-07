Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe’ye konuk oluyor.
Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
GÖZTEPE-TRABZONSPOR İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokoele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson
Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
GÖZTEPE 0-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve karşılaşmaya Trabzonspor başladı.
MUÇI ŞUTUNDA LIS'İ GEÇEMEDİ
2' İlk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. Pina'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ernest Muçi şutunda Lis'i geçemedi.
TRABZONSPOR ONUACHU İLE GOLE YAKLAŞTI
10' Zubkov'un kornerden ön direğe doğru yaptığı ortaya Onuachu yükselerek kafayı vurdu. Uzak direğe doğru süzülen top az farkla dışarı çıktı.