Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe’ye konuk oluyor.

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

OKAY YOKUŞLU YERİNE SERDAR SAATÇI 11'DE

Göztepe maçında oynaması beklenen Okay Yokuşlu'nun son antrenmanda ağrı hissetmesi sebebiyle teknik ekip tarafından riske edilmedi. Onun yerine Serdar Saatçı bu sezon bir lig maçında ilk kez 11'de şans buldu.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokoele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

ZİRVE TAKİBİNDE KRİTİK 90 DAKİKA

31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, son haftalarda kazandığı ivmeyi İzmir deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, son iki haftada Başakşehir’i 4-3, Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek çıkışa geçti ve seriyi 3 maça taşımayı hedefliyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin dün Başakşehir ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fatih Tekke'nin öğrencileri, kazanması halinde 2. sıraya yükselecek.

GÖZTEPE’NİN SAHA AVANTAJI VE SAVUNMA GÜCÜ

Bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

İzmir ekibi, yalnızca 7 gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

İç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, evindeki namağlup seriyi korumayı hedefliyor.

TRABZONSPOR İZMİR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, İzmir’de oynadığı son 15 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda 19 gol atan bordo-mavililer, kalesinde 15 gol gördü.

Geçen sezon ise Göztepe karşısında İzmir’de 2-1 kaybeden, sahasında ise 1-1 berabere kalan Trabzonspor rakibine karşı galibiyet yüzü görememişti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Göztepe’de Ürdünlü forvet İbrahim Sabra sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor’da ise Savic, Visca, Baniya, Nwakaeme sakat; Oulai cezalı.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ OPTA VERİLERİ

- Göztepe, sahasında Trabzonspor’u konuk ettiği son maçı 2-1 kazanmış olsa da rekabet tarihinde evinde üst üste iki galibiyeti bulunmuyor.

- Trabzonspor, Göztepe ile oynadığı son 7 lig maçının yalnızca 1’ini kaybetti.

- Göztepe’nin bu sezon topladığı 26 puan, 1966/67’den beri ulaştığı en iyi 14. hafta performansı.

- Trabzonspor, Süper Lig’de son 9 maçını kaybetmedi (6G 3B).

- Göztepe, son 4 iç saha maçında gol yemeden sahadan ayrıldı; kulüp tarihindeki en uzun seriyi tekrar edebilir.

- Trabzonspor, son 7 deplasman maçının 5’ini kazandı.

- Bu sezon en düşük pas yüzdesine sahip takım olan Göztepe (%68.5), aynı zamanda rakiplerini en çok zorlayan takımlardan biri (%79.8).

- Göztepe’nin ligdeki en golcü ismi Juan, takımının son 7 golünün 5’ine imza attı.

- Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig’in en fazla gol atan (11), en fazla isabetli şut çeken (23) ve en yüksek xG üreten (8.55) oyuncusu.

- Bordo-mavililerin formda ismi Ernest Muçi, son iki maçta üç gol attı.