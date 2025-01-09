Göztepe, Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe, Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı

Göztepe, Türkiye Kupası’ndaki ilk maçta Erzurumspor’a konuk oldu. İzmir ekibi, rakibini tek golle geçerek kupaya galibiyetle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Erzurumspor FK, Göztepe'yi konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, kupaya 3 puanla başladı. Erzurumspor FK, ilk maçta puan alamadı.

Göztepe, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de ise 13 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Erzurumspor FK ise, kupada bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mavi-Beyazlılar, 1. Lig'de ise 12 Ocak Pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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