Göztepe UEFA Lisansı almaya hak kazandı

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, 2023-2024 sezonu için UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Göztepe UEFA Lisansı almaya hak kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu için 18 kulübün UEFA ve 7 kulübün ise Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığını duyurdu.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2023-2024 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

GÖZTEPE UEFA LİSANSI ALDI

Yapılan incelemeler sonucunda Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki futbol sezonu için UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

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