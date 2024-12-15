Göztepe ve Hatayspor 1 puana razı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe ve Hatayspor 1 puana razı oldu

Süper Lig’in 16. Haftasında Hatayspor deplasmanda Göztepe’yi ağırladı. İki takım 1-1 berabere kalarak 1 puanı paylaştı.

Süper Lig’de Hatayspor ile Göztepe karşılaştı. Maçta gol perdesi penaltı ile açıldı. Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Romulo, 12. dakikada Göztpe’yi 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Hatayspor’un beraberlik golü ise 52. dakikada Rivas’ın pası ile topla buluşan Aboubakar’dan geldi.

Maçta başka gol olmadı ve 1-1 berabere sona erdi. Bu skor ile Göztepe puanını 25’e yükseltirken Hatayspor ise 9 puana geldi.

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HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlandı. Taha, karşılaşmanın ikinci yarısında başına bir darbe aldı. 21 yaşındaki futbolcu, tedavisi sonrası kısa bir süre sonra oyuna devam etti.

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Taha Altıkardeş, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcu, 67. dakikada yerini Koray Günter'e bıraktı.

Taha Altıkardeş, oyundan çıktıktan sonra hastaneye götürüldü.

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