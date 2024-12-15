Göztepe ve Hatayspor 1 puana razı oldu

Süper Lig’de Hatayspor ile Göztepe karşılaştı. Maçta gol perdesi penaltı ile açıldı. Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Romulo, 12. dakikada Göztpe’yi 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hatayspor’un beraberlik golü ise 52. dakikada Rivas’ın pası ile topla buluşan Aboubakar’dan geldi.

Maçta başka gol olmadı ve 1-1 berabere sona erdi. Bu skor ile Göztepe puanını 25’e yükseltirken Hatayspor ise 9 puana geldi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Göztepe'de Taha Altıkardeş, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlandı. Taha, karşılaşmanın ikinci yarısında başına bir darbe aldı. 21 yaşındaki futbolcu, tedavisi sonrası kısa bir süre sonra oyuna devam etti.

Taha Altıkardeş, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcu, 67. dakikada yerini Koray Günter'e bıraktı.



Taha Altıkardeş, oyundan çıktıktan sonra hastaneye götürüldü.