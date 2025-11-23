Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçarla dikkat çeken iki takım Göztepe ve Kocaelispor, Süper Lig'in 13. haftasında İzmir'de karşılaştı. İki takım mücadeleci bir oyun sergilerken maç boyunca gol pozisyonuna girmekte zorlandı. 7'de Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı. 26'da Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

İKİ KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ

41'de Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. 45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda da ilk 45 dakikadakine benzer bir senaryo vardı. 52’de Göztepe atağında, Dennis'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Janderson, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Miroshi'ye indirdi. Miroshi'nin sert şutunda top, direğin üstünden auta çıktı. 53’te Kocaelispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde, defanstan seken topla ceza sahası çizgisi üstende buluşan Cufumana'nın şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. 59’da Göztepe gole yaklaştı. Ruan'ın sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Janderson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken 90 dakika boyunca sadece bir isabetli şut atıldı. 0-0'lık sonuçla iki takım da bir puan aldı. Göztepe 23, Kocaelispor ise 15 puana yükseldi.