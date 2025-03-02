Göztepe ve Samsunspor'dan Atatürk paylaşımları

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe ve Samsunspor'dan Atatürk paylaşımları

Süper Lig'in 25.haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Gürsel Aksel stadyumunda saat 20.30'da Göztepe ile Samsunspor puan mücadelesi verecek. Maç öncesinde her iki takım özel mesajlar vererek Atatürk'ün yer aldığı duygusal paylaşımlar yaptı.

"O SADECE BİR ŞEHRE DEĞİL GELECEĞE BAKIYORDU"

Göztepe "İstiklal ateşinin yakıldığı şehirden, destanlaştığı şehre… Bir maçtan fazlası!" notuyla "Bir milletin kaderini değiştiren yolculuk Samsun'a doğru sessizce başladı. O sadece bir şehre değil bir geleceğe bakıyordu. Samsun'dan doğan dalgalar İzmir'in kıyısına zafer olarak vurdu. Ve o ruh bugün hala burda bu tribünlerde." paylaştı.

"SELAM GÜZEL İZMİR"

Samsunspor ise "Bir maçtan fazlası için selam güzel İzmir!" notuyla "Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi İzmir'de düşmanı denize dökerek zaferle taçlandı. Bir maçtan fazlası. Selam güzel İzmir." paylaştı.

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