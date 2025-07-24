Göztepe yeni forvetini açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe yeni forvetini açıkladı!

Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe, ilk transferini yaptı. İzmir ekibi, forvet pozisyonu için Ahmet Fatih Cantitiz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra final grubuna kalarak bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’ne çıkmayı başaran Göztepe Basketbol, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İlk olarak 9 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, ilk takviyesini de gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Çağdaş Bodrumspor forması giyen 1.94 metre boyundaki deneyimli forvet Ahmet Fatih Cantitiz’i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe’miz, 2025-2026 sezonu Türkiye Basketbol Ligi kadro yapılanması doğrultusunda Ahmet Fatih Cantitiz ile anlaşmaya varmıştır. Ahmet Fatih Cantitiz’e kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formayla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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