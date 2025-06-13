Göztepe yeni transferi böyle duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Adana Demirspor'dan ayrılan Arda Okan Kurtulan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, genç savunmacının transferini resmen açıkladı. Göztepe, Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz."
İzmir ekibi yeni transferini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
Arda Okan Kurtulan Göztepe'mizde!???? pic.twitter.com/IOZFSarehi— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 13, 2025