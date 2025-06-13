Göztepe yeni transferi böyle duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe yeni transferi böyle duyurdu

Genç yetenekleri kadrosuna katarak önemli başarı sağlayan Göztepe, Adana Demirspor’dan ayrılan Arda Okan Kurtulan’a imza attırdı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Adana Demirspor'dan ayrılan Arda Okan Kurtulan'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, genç savunmacının transferini resmen açıkladı. Göztepe, Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz."

İzmir ekibi yeni transferini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

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