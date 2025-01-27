Göztepe yeni transferi ile anlaşma sağladı

Kaynak: İHA
Göztepe yeni transferi ile anlaşma sağladı

Ara transfer çalışmalarına devam eden Göztepe bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi Alanyaspor’da kadro dışı kalan Furkan Bayır ile anlaşma sağladı.

Göztepe, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takviyelere başladı. İlk olarak forvet hattını güçlendiren İzmir ekibi, Athletico Paranaense’den Emersonn Correia da Silva’yı kadrosuna kattı. Şimdi de savunmaya transfer yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’da kadro dışı kalan 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır’ı renklerine bağlamak için her konuda anlaşma sağladı. Son detayların görüşülmesinden sonra taraftar arasında resmi imzaların atılması ve transfer duyurusunun da yapılması bekleniyor.

Göztepe'nin, 2025 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu için Alanyaspor’a bir miktar bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Menemen FK altyapısında yetişen Furkan Bayır’ın da tekrar İzmir’e dönmek istediği belirtildi.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor formasıyla 4 maça çıkarken, 223 dakika sahada kaldı.

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