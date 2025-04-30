Göztepe yeni transferini açıkladı

Kaynak: İHA
Göztepe yeni transferini açıkladı

Göztepe Voleybol, son olarak Sarıyer Belediyespor forması giyen ve libero bölgesinde oynayan Berre İnce’yi kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, son olarak Sarıyer Belediyesispor’da forma giyen ve libero bölgesinde oynayan Berre İnce’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu yetenekli genç oyuncu Berre İnce ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Berre" ifadelerine yer verildi.

Göztepe Voleybol’un Sarıyer Belediyespor’dan transfer ettiği Berre; daha önce kariyerinde Aras Kargo, İstanbul BBSK, Fenerbahçe Medicana ve alt yaş milli takım formalarını da giydi.

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