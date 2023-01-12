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Olaylı derbide yaralanan Mehmet Çakır 46 gün sonra taburcu oldu

Olaylı Göztepe-Altay maçında işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır, 46 gün sonra hastaneden taburcu oldu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:47
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Göztepe-Altay derbisinde ağır yaralanan Mehmet Çakır 46 gün sonra taburcu oldu

Olaylı derbide yaralanan Mehmet Çakır 46 gün sonra taburcu oldu
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Spor Toto 1'inci Lig'de geçen yıl 27 Kasım'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe-Altay karşılaşmasının 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır (45), 46 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çakır, "Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim çok şükür toparlandım" dedi.

İdari soruşturma sürerken, yüzüne isabet eden işaret fişeği nedeniyle üst ve alt çene kemiği ile 7 dişi kırılan, yumuşak doku travması oluşan, akciğerlerinde kimyasal maddeye bağlı olarak yanık ve yırtıklar meydana gelen Çakır, bugün 46 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. 

Uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çakır, plastik cerrahi bölümünde 2 büyük operasyon geçirdi, yanık tedavisi gördü. Çakır'ın yüzüne titanyumdan oluşan yapay kemik yerleştirildi. 

Taburcu edilen Çakır ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar ve Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'in katılımıyla basın toplantısı düzenledi. 

Zorlu bir süreci geride bıraktığını ifade eden Çakır, "Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim, çok şükür toparlandım. Sağ olsun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanemiz, başhekimimiz, doktorlarımız çok ilgi alaka gösterdi. Onlar sayesinde toparlandım. Tedavi sürecim devam edecek. İnşallah çok daha iyi olacağım" dedi.

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