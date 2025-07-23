Göztepe'de 9 ayrılık birden

Kaynak: İHA
Göztepe'de 9 ayrılık birden

Göztepe Basketbol, geçtiğimiz sezon bir üst lige yükselen kadrodaki oyunculardan Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra final grubuna kalarak bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’ne çıkmayı başaran Göztepe Basketbol, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 9 oyuncusuyla yollarının ayrılığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

9 AYRILIK BİRDEN

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 100. yılında elde edilen Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselme başarısında önemli pay sahibi olan değerli oyuncularımız; Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan’a Göztepe’mize verdikleri emek ve katkılar için yürekten teşekkür ederiz. Şanlı formamızı taşıyan tüm oyuncularımıza, gösterdikleri özveri ve takım ruhu için minnettarız. Kendilerine kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

aw502805-01.jpg

Son Haberler
Kuzenlerin sır ölümü! Erbaa bu olayı konuşuyor
Kuzenlerin sır ölümü! Erbaa bu olayı konuşuyor
Spot piyasada elektrik fiyatları! (23 Temmuz 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (23 Temmuz 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (23 Temmuz 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (23 Temmuz 2025)
Göztepe'de 9 ayrılık birden
Göztepe'de 9 ayrılık birden
MasterChef Türkiye'de şok ayrılık! Gözyaşları içinde terk etti
MasterChef Türkiye'de şok ayrılık! Gözyaşları içinde terk etti