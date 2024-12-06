Göztepe'de Adana Demirspor karşılaşması öncesi 3 eksik var

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Göztepe'de Adana Demirspor karşılaşması öncesi 3 eksik var

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u evinde misafir edecek olan Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet ve Ahmed Ildız'ın sakatlıkları dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Geçen hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-1 yenilen Göztepe, haftaya 21 puanla 6. sırada girdi. İç sahada henüz yenilgisi olmayan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Göztepe'nin rakibi Adana Demirspor, henüz galibiyet alamadığı ligde 2 puanla son sırada yer alıyor.

Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in forma giyemeyeceği Göztepe'de Ahmed Ildız'ın sakatlığı sürüyor.

ADANA DEMİSPOR'LA SÜPER LİG'DE 19. RANDEVU

Süper Lig'de Adana Demirspor'la 18 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 23 gol gördü.

Göztepe, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek lig tarihinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

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