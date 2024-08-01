Göztepe'de ayrılık kapıda

Kaynak: DHA
Göztepe'de ayrılık kapıda

Göztepeli Roman Pascal Lundqvist'e Goteborg talip oldu.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadroda düşünmediği yabancı oyuncularını elinden çıkarmak isteyen Göztepe'de orta saha oyuncusu Roman Pascal Lundqvist'e ülkesi İsveç'ten talip çıktı.

Yeni sezon planlamasında yer almayan 27 yaşındaki orta saha için Goteborg takımının sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü bildirildi. Geçen senenin devre arasında Norveç'in Sarpsborg ekibinden Göz-Göz'e gelen Lundqvist'in de ülkesinde kariyerine devam etmek istediği ve transferin en kısa sürede gerçekleşeceği ifade edildi.

Göztepe'de 17 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11 başlayan deneyimli futbolcu az süre bulmasına rağmen 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Göztepe'de Lundqvist'in yanı sıra Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'le de yollar kesin olarak ayrılacak. Yabancı kontenjanını rahatlatmak isteyen yönetim en az 4 futbolcuyu daha kadrosuna dahil edecek.

pascal-lundqvist-goztepe.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızları aynı takımda buluştu
Eski Fenerbahçeliler aynı takımda
Son Haberler
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar Ekonomi
50 bin TL’nin getirisi belli oldu. İşte banka banka oranlar
Dev şirket yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor Teknoloji
Dev şirket yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
Google Haritalar'dan kendisi için küçük insanlık için büyük özellik Teknoloji
Google Haritalar'dan kendisi için küçük insanlık için büyük özellik
Ev değil suç yuvası Gündem
Ev değil suç yuvası
Vargas'ı gören İlkin Aydın anında geri adım attı Spor
Vargas'ı gören İlkin Aydın anında geri adım attı
Çin’de uyarı üstüne uyarı Dünya
Çin’de uyarı üstüne uyarı