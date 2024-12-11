Göztepe’de büyük şok! Fofana devreyi kapattı

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan golcü Datro Fofana'nın sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi. Adana Demirspor maçında oyuna 63'üncü dakikada dahil olan ancak 70'inci dakikada sakatlanıp 73'üncü dakikada kenara alınan Fildişi Sahilli futbolcunun sol diz dış yan bağında esneme tespit edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından 21 yaşındaki futbolcunun Hatayspor (D) ve Çaykur Rizespor müsabakalarını kaçıracağı bildirildi. Fofana'nın ocak ayında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor. Sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Fofana, sarı-kırmızılı formayı 9 maçta terletti. Toplam 288 dakika süre alan oyuncu Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında gol sevinci yaşamıştı.