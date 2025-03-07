Göztepe’de Djalma şoku! Resmi açıklama geldi

Kaynak: AA
Göztepe’de Djalma şoku! Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Djalma şoku yaşanıyor. Samsunspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi.

Göztepe, Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Djalma Silva'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Brezilyalı sol bek, geçen haftaki Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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