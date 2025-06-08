Göztepe'de kombine yenilemek için son 1 gün

İzmir'in sarı kırmızılı temsilcisi Göztepe kombine biletlerin yenileme döneminin yarın saat 21.00'de sona ereceğini duyurdu.
GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA
Göztepe’mizin 2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig’de oynayacağı iç saha maçlarına ait kombine biletlerin yenileme dönemi, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00’de sona erecek.
• Aynı kategoride koltuk değiştirmek veya farklı kategoriye geçmek isteyen taraftarlarımız, yenileme döneminde sahip oldukları kombineleri yenilemelidir.
• Yer değişikliği, yalnızca aynı kategori ya da daha üst kategoriler arasında yapılabilecektir. Alt kategoriye geçmek isteyen taraftarlarımız, koltuklarını yenilemeyerek genel satışı beklemelidir.