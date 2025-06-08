Göztepe'de kombine yenilemek için son 1 gün

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe'de kombine yenilemek için son 1 gün

Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe 2025-2026 futbol sezonunda kombine bilet yenileme tarihinin yarın sona ereceğini duyurdu.

İzmir'in sarı kırmızılı temsilcisi Göztepe kombine biletlerin yenileme döneminin yarın saat 21.00'de sona ereceğini duyurdu.

GÖZTEPE'DEN AÇIKLAMA

Göztepe’mizin 2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig’de oynayacağı iç saha maçlarına ait kombine biletlerin yenileme dönemi, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00’de sona erecek.

• Aynı kategoride koltuk değiştirmek veya farklı kategoriye geçmek isteyen taraftarlarımız, yenileme döneminde sahip oldukları kombineleri yenilemelidir.

• Yer değişikliği, yalnızca aynı kategori ya da daha üst kategoriler arasında yapılabilecektir. Alt kategoriye geçmek isteyen taraftarlarımız, koltuklarını yenilemeyerek genel satışı beklemelidir.

Son Haberler
Carlos Alcaraz Fransa Açık şampiyonu oldu
Carlos Alcaraz Fransa Açık şampiyonu oldu
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu izleyenleri kendine hayran bıraktı! Sektöre ‘10 numara’ döndü
Türkiye Kadınlar Sutopu Milli Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Türkiye Kadınlar Sutopu Milli Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
Aysu Baçeoğlu geri döndü! Müzik dünyasında fırtına estiriyor...
Aysu Baçeoğlu geri döndü! Müzik dünyasında fırtına estiriyor...