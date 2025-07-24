Göztepe'de Romulo gerçeği! Neden hiç oynamadı?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord; İtalya’dan Roma; Fransa’dan Monaco; Almanya’dan Leipzig ve Belçika’dan Anderlecht’in yanı sıra Türkiye’den Galatasaray ile Trabzonspor da Brezilyalı golcüyü kadrosuna katmak istedi.

Ancak tüm bu ilgiye rağmen son günlerde transfer süreci sessizliğe büründü.

TEKLİFLER TATMİN ETMEDİ

Romulo için en yüksek teklifleri Fulham ve Leipzig sundu. Fulham, 16 milyon euro artı bonuslarla Göztepe’nin kapısını çalarken; Leipzig’in önerisi 16.5 milyon euroyu buldu. Ancak futbol şubesini yöneten Sport Republic, oyuncu için 20 milyon euro ve üzeri gelir hedefliyor.

Bu nedenle iki teklif de geri çevrildi. Şu ana kadar bu rakamı aşan bir görüşme gerçekleşmiş değil. Öte yandan takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, satış ihtimaline karşılık hiçbir özel maçta riske edilmedi ve görev almadı.

GÖZTEPE’DEN 6. TRANSFER: AMIN CHERNİ İMZAYI ATTI

Göztepe, yaz transfer dönemindeki 6. takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Laval forması giyen sol kanat oyuncusu Amin Cherni ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORTİF DİREKTÖR MANCE: “DÜNYA KUPASI ŞANSI OLABİLİR”

Transfer sonrası konuşan Sportif Direktör İvan Mance, “Cherni genç bir oyuncu ve sözleşmesinin son yılında olması bu transferi bizim için fırsata dönüştürdü. Tunus Milli Takımı’nda oynuyor ve eğer başarılı olursa Dünya Kupası’nda forma giyebilir. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.