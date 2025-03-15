Göztepe’de Romulo’nun durumu belirsiz: 3 oyuncu forma giyemeyecek

Kaynak: DHA
Göztepe’de Romulo’nun durumu belirsiz: 3 oyuncu forma giyemeyecek

Süper Lig’de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe, bu hafta Eyüpspor’u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibinde Romulo’nun durumu belirsizliğini korurken 3 oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak Avrupa yolunda geriye düşen Göztepe yarın evinde önemli rakiplerinden Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı stoper Koray Günter mücadelede forma giyemeyecek. Sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile sol bek Djalma Silva da sahada olmayacak. Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Göztepe bu kritik maç öncesi 36 puanla 6'ncı sırada yer alırken, Eyüpspor 43 puanla 5'inci sırada. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, taraftarın desteği ile kazanıp galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

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