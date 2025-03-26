Göztepe’de Trabzonspor maçı öncesi büyük sorun: Zorunlu rotasyona gidecekler

Kaynak: DHA
Göztepe’de Trabzonspor maçı öncesi büyük sorun: Zorunlu rotasyona gidecekler

Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe’de büyük sorun yaşanıyor. Teknik Direktör Stoilov zorlu maçta zorunlu rotasyona gidecek.

Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov farklı bir rotasyonla sahaya çıkacak.

Göztepe'de özellikle savunma ve orta sahada birçok oyuncusundan faydalanamayacak teknik direktör Stanimir Stoilov, en çok sol kanat mevkisinde zorlanacak.

Bu mevkide oynayabilen Djalma Silva çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, İsmail Köybaşı ve Miroshi ise cezalı duruma düştü.

Elinde sol kanat futbolcusu kalmayan Stoilov'un 3-5-2 sisteminden vazgeçmeyi düşünmediği, sağ bek Ogün Bayrak'ı sola monte etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Orta alanda oynattığı Miroshi'nin yokluğunda ise Doğan Erdoğan'a şans vermesi beklenen deneyimli teknik adamın cezalı Nielsen'in yerine ise sağ kanatta Nazım Sangare'den faydalanacağı ifade edildi.

Göztepe'de ayrıca tedavileri devam eden Solet ve Koray Günter de Trabzon'da forma giyemeyecek.

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