Göztepe'den flaş karar! Sponsorluk anlaşması feshedildi

Göztepe yeni sezon için sponsorluk anlaşması yaptığı Zynga ile iş birliğini sonlandırdığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Göztepe sürpriz bir karar alarak yakın zamanda sponsorluk anlaşması imzaladığı dijital oyun şirketi Zynga ile iş birliği sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Göztepe'den sponsorluk anlaşmasının iptaline yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

"Zynga ile yaptığımız sponsorluk sözleşmesi, tüm paydaşların hassasiyetleri gözetilerek, karşılıklı mutabakatla sona erdirilmiştir. Bugüne kadarki iş birliği ve destekleri için Zynga’ya teşekkür ederiz."

