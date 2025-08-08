Göztepe'den flaş karar! Sponsorluk anlaşması feshedildi

Süper Lig ekibi Göztepe sürpriz bir karar alarak yakın zamanda sponsorluk anlaşması imzaladığı dijital oyun şirketi Zynga ile iş birliği sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Göztepe'den sponsorluk anlaşmasının iptaline yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

"Zynga ile yaptığımız sponsorluk sözleşmesi, tüm paydaşların hassasiyetleri gözetilerek, karşılıklı mutabakatla sona erdirilmiştir. Bugüne kadarki iş birliği ve destekleri için Zynga’ya teşekkür ederiz."