Göztepe'den muhteşem yatırım: 2.5 yılda değeri 200 kat arttı

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe'den muhteşem yatırım: 2.5 yılda değeri 200 kat arttı

Göztepe'nin 2 buçuk yıl önce U19 Takımı'na katıp sonrasında A takımına kazandırdığı 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in değeri 25 bin Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

Süper Lig'de pazar günü evinde RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de orta saha oyuncusu Anthony Dennis değerine değer katıyor.

STOILOV YILDIZINI PARLATTI

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce sarı-kırmızılıların U19 takımının kadrosuna dahil olan ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırılan Nijeryalı oyuncu her sezon fiyatını kat kat artırdı.

Göztepe'ye 2022 yılında gelen Dennis'in değeri 25 bin Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

AVRUPA KULÜPLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Verilere göre geçtiğimiz mart ayında 2 milyon Euro değer gören Dennis, haziran ayında 4 milyon Euro, eylülde ise 5 milyon Euro'yu gördü.

Yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı.

Geride kalan 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu 548 dakika süre alırken, 2 kez da ağları sarstı ve takımının en skorer oyuncusu oldu.

Son Haberler
Trump, Tylenol ve otizm arasında bağlantı iddia etti
Trump, Tylenol ve otizm arasında bağlantı iddia etti
İsrail'den dünya gündemini sarsacak Sumud filosu açıklaması!
İsrail'den dünya gündemini sarsacak Sumud filosu açıklaması!
Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!
Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı
Victor Osimhen transferinde usulsüzlük! Başkan mahkemeye çıktı
Cani adam Sidar’ı av bıçağıyla öldürmüştü! Mahkeme en ağır cezayı verdi
Cani adam Sidar’ı av bıçağıyla öldürmüştü! Mahkeme en ağır cezayı verdi